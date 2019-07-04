В Госдуме прокомментировали сообщения о заходе кораблей НАТО в порт Одессы

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019.

По мнению Швыткина, президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс, начатый его предшественником Петром Порошенко в этом направлении.

«Во второй момент нужно отметить, что проводятся в настоящее время учения, и, конечно же, мы ведём и осуществляем контроль за данными учениями», — сказал депутат.

Прибывшие корабли относятся к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.