В Госдуме прокомментировали сообщения о заходе кораблей НАТО в порт Одессы
- РИА Новости
По мнению Швыткина, президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс, начатый его предшественником Петром Порошенко в этом направлении.
«Во второй момент нужно отметить, что проводятся в настоящее время учения, и, конечно же, мы ведём и осуществляем контроль за данными учениями», — сказал депутат.
Прибывшие корабли относятся к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.