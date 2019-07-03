Российские военные следят за кораблями НАТО в Чёрном море

Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля в акваторию Чёрного моря», — указали в ведомстве.

Уточняется, что слежение осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».

Ранее в Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019.

Также 29 июня американский эсминец Carney зашёл в Чёрное море. Силы Черноморского флота России следят за кораблём. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».