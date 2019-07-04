Корабли НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Как сообщает «Думская», вскоре ожидается прибытие ещё двух кораблей.

«Первым в 10:00 у 19-го причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto… За ним зашёл и встал у 18-го причала британский эсминец D37 Duncan. Вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand. Их поставят у 22-го и 23-го причалов», — пишет издание.

Отмечается, что прибывшие корабли относятся к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.