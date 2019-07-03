Климкин заявил об отсутствии внешней политики у Украины

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Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net заявил, что у Украины «нет внешней политики».
Климкин заявил об отсутствии внешней политики у Украины
  • Reuters

Он отметил, что Украине во внешней политике необходимо «и видение и структурированный процесс».

«Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. — RT) я буду в отпуске», — заявил министр.

Климкин уходит в отпуск с 3 июля, его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

1 июля в Совете Федерации назвали самой большой ошибкой Украины во внешней политике — отсутствие стремления нормальных отношений с Россией.

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