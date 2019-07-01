В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике
- Reuters
«Это недальновидное предложение. Украина все годы своей независимости допускала постоянные ошибки во внешней политике. Самая большая ошибка — отсутствие стремления нормальных отношений с Россией… Украина, конечно, надеялась на чуть ли не безоговорочную поддержку со стороны европейских стран, но… там возобладал разум. Они понимают, что Европа без России, без нормальных с ней отношений существовать не будет», — сказал он.
Сенатор отметил, что неучастие Украины в ПАСЕ «сыграет против неё же».
«Есть такое правило: лучше участвовать, чем не участвовать. Потому что, когда ты участвуешь, ты имеешь возможность высказать свою точку зрения, проголосовать, выставить свою кандидатуру и так далее. То есть это предложение — ещё один показатель очень неправильной, недальновидной и примитивной внешней политики Украины», — добавил он.
Ранее комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ. Он также обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные выборы в Раду.