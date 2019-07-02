МИД Украины назвал и. о. главы ведомства на время отпуска Климкина

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Глава МИД Украины Павел Климкин уйдёт в отпуск с 3 июля, его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
МИД Украины назвал и. о. главы ведомства на время отпуска Климкина
  • Reuters

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Екатерину Зеленко.

«Исполнять обязанности министра будет Елена Зеркаль. Сейчас она находится в заграничной командировке, а по возвращении через несколько дней примет на себя руководство», — сказала она.

Ранее Климкин объявил, что уходит в отпуск.

По его словам, внутренние дискуссии должны усиливать Украину, а Россию — ослаблять, поэтому он решил «уйти в политический отпуск». 

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