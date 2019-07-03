Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

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Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием Liga.net не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.
Климкин не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева
  • Reuters

«Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев», — заявил Климкин, отвечая на вопрос не планирует ли он стать мэром Киева.

Он отметил, что «никогда и не говорил», что намерен «идти в мэры».

«Но, конечно, и не исключаю этого!» — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Климкин уходит в отпуск с 3 июля, его обязанности будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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