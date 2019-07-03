Лукашенко считает, что Минск не должен надеяться на НАТО в вопросе защиты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна должна самостоятельно защищать суверенитет, не рассчитывая на помощь России или Североатлантического альянса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отметил Лукашенко, суверенитет и независимость государства — самые дорогие вещи, подчеркнув при этом, что речь идёт не только лишь о денежной составляющей рассматриваемого вопроса.

По его мнению, у Минска есть несколько вариантов решения вопроса обеспечения безопасности страны, один из них — содействие Североатлантического альянса.

«Если мы сильно попросим, они (НАТО. — RT) нам пообещают (защиту. — RT)... Вы хотите этого варианта? Я — нет», — указал глава государства.

Также, по его словам, есть и другая альтернатива — обратиться за помощью к Москве.

«Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — сказал он, отметив, что единственно верным остаётся третий вариант — «самим защищать себя».

В марте 2018 года Лукашенко заявил, что, несмотря на возникающие противоречия с Москвой, русские остаются для белорусов братским народом.

В ноябре он отметил, что Белоруссии может понадобиться «более эффективное оружие», в том числе ракетное, в случае роста активности НАТО.