Захарова призвала называть белорусских партнеров «братьями»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уместнее было бы употреблять слово «братья» в отношении белорусских партёров, передаёт Sputnik Беларусь.

«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть», — заявила Захарова, при этом подчеркнув, что слова «коллеги» или «друзья», в её понимании, «не отражают сути вопроса».

Официальный представитель МИД заявила, что тесные взаимоотношения между Россией и Белоруссией демонстрируются «на практике», а «не только в теоритических подходах».

Ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что два государства могут решить накопившиеся вопросы до конца этого года.

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