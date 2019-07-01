Зеленский заявил о попытке срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Донбассе.

«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — заявил Зеленский.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины».

В МИД Германии приветствовали начало разведения сил. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это «важный и давно ожидаемый шаг для региона, который уже давно ждёт прогресса».