Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжёлого вооружения и разоружение незаконных вооружённых формирований», — написал Волкер в Twitter.

Накануне сообщалось, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Курта Волкера о том, что Киев намерен купить оружие у Соединённых Штатов.