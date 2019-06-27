Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
  • © РИА Новости

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжёлого вооружения и разоружение незаконных вооружённых формирований», — написал Волкер в Twitter.

Накануне сообщалось, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Курта Волкера о том, что Киев намерен купить оружие у Соединённых Штатов.

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