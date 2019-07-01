Глава МИД ФРГ назвал важным шагом разведение сил в Станице Луганской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал важным шагом и «проблеском надежды» разведение сил в районе Станицы Луганской.

«Разведение сил в районе Станицы Луганской — это важный шаг для восточной Украины. Мы долгое время надеялись на этот конкретный вклад в улучшение ситуации на месте», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого внешнеполитического ведомства.

Министр также отметил, что прогресс на востоке Украины возможен.

«Это проблеск надежды на поиски мира. Сейчас решающее значение имеет полное осуществление разделения как основы для дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта», — добавил Маас.

27 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.