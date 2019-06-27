В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.

Соответствующий отчёт ОБСЕ опубликован на сайте миссии.

«Наблюдатели зафиксировали, как Вооружённые силы Украины и вооружённые формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению», — говорится в сообщении.

По данным миссии, затем военнослужащие ВСУ и представители самопровозглашённых республик оставили передовые позиции и вышли с участка разведения.

26 июня сообщалось, что на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств, предусмотренное Минскими соглашениями.