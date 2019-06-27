В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе
Соответствующий отчёт ОБСЕ опубликован на сайте миссии.
«Наблюдатели зафиксировали, как Вооружённые силы Украины и вооружённые формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению», — говорится в сообщении.
По данным миссии, затем военнослужащие ВСУ и представители самопровозглашённых республик оставили передовые позиции и вышли с участка разведения.
26 июня сообщалось, что на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств, предусмотренное Минскими соглашениями.