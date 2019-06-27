В МИД ФРГ приветствовали начало разведения сил в Донбассе

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Германия приветствует начало разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе и призывает стороны конфликта полностью завершить данный процесс, сообщили в МИД ФРГ.
В МИД ФРГ приветствовали начало разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

«Теперь разведение должно быть осуществлено полностью. Это стало бы важным и давно ожидаемым шагом для региона, который уже давно ждёт прогресса», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины»

26 июня стало известно, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской на востоке Украины.

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