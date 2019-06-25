В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе
- РИА Новости
Отмечается, что ранее киевские силовики оставили позиции у линии соприкосновения возле населённого пункта Новоалександровка.
В Народной милиции заявили, что это связано в первую очередь с некомплектом личного состава украинской армии и «отсутствием элементарного обеспечения, а также неудовлетворительными бытовыми условиями».
Филипоненко заявил, что командование ВСУ «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».
Ранее в ЛНР заявили, что пьяный командир ВСУ открыл стрельбу по своим подчинённым.