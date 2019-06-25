В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.
В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее киевские силовики оставили позиции у линии соприкосновения возле населённого пункта Новоалександровка.

В Народной милиции заявили, что это связано в первую очередь с некомплектом личного состава украинской армии и «отсутствием элементарного обеспечения, а также неудовлетворительными бытовыми условиями».

Филипоненко заявил, что командование ВСУ «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».

Ранее в ЛНР заявили, что пьяный командир ВСУ открыл стрельбу по своим подчинённым.

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