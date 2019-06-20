В ЛНР сообщили о стрельбе пьяного командира ВСУ по своим подчинённым

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Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе открыл стрельбу по подчинённым, пытавшимся уйти с позиций, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил офицер ЛНР.

Он уточнил, что солдаты ранены и находятся в больнице.

При этом командование не доложило о данном инциденте начальству.

По словам Филипоненко, данный факт свидетельствует о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские военные с целью «наживы» продали ополченцам боеприпасы.

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Иван и серый волк
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