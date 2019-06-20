В ЛНР сообщили о стрельбе пьяного командира ВСУ по своим подчинённым
«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил офицер ЛНР.
Он уточнил, что солдаты ранены и находятся в больнице.
При этом командование не доложило о данном инциденте начальству.
По словам Филипоненко, данный факт свидетельствует о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных.
Ранее в ЛНР рассказали, что украинские военные с целью «наживы» продали ополченцам боеприпасы.