В ЛНР сообщили о стрельбе пьяного командира ВСУ по своим подчинённым

Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе открыл стрельбу по подчинённым, пытавшимся уйти с позиций, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил офицер ЛНР.

Он уточнил, что солдаты ранены и находятся в больнице.

При этом командование не доложило о данном инциденте начальству.

По словам Филипоненко, данный факт свидетельствует о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские военные с целью «наживы» продали ополченцам боеприпасы.