В ЛНР сообщили, что на Украине задержали офицеров ВСУ за кражу артснарядов

Представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более 270 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Вчера в районе населённого пункта Трёхизбенка следователи обнаружили тайник с крупнокалиберными боеприпасами... В ходе проведения следственных мероприятий задержано четыре должностных лица, все они являются офицерами бригады, непосредственно отвечающие за учёт и хранения оружия и боеприпасов», — сказал он.

По словам Филипоненко, всего из тайника было изъято более 270 152-мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и около 350 взрывателей РГМ-2.

В апреле в ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру.