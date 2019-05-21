В ЛНР сообщили, что на Украине задержали офицеров ВСУ за кражу артснарядов
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Вчера в районе населённого пункта Трёхизбенка следователи обнаружили тайник с крупнокалиберными боеприпасами... В ходе проведения следственных мероприятий задержано четыре должностных лица, все они являются офицерами бригады, непосредственно отвечающие за учёт и хранения оружия и боеприпасов», — сказал он.
По словам Филипоненко, всего из тайника было изъято более 270 152-мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и около 350 взрывателей РГМ-2.
В апреле в ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру.