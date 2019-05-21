В ЛНР сообщили, что на Украине задержали офицеров ВСУ за кражу артснарядов

Короткая ссылка
Представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более 270 артиллерийских снарядов.
В ЛНР сообщили, что на Украине задержали офицеров ВСУ за кражу артснарядов
  • © Ministry of Defense of Ukraine

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Вчера в районе населённого пункта Трёхизбенка следователи обнаружили тайник с крупнокалиберными боеприпасами... В ходе проведения следственных мероприятий задержано четыре должностных лица, все они являются офицерами бригады, непосредственно отвечающие за учёт и хранения оружия и боеприпасов», — сказал он.

По словам Филипоненко, всего из тайника было изъято более 270 152-мм артиллерийских снарядов ОФ-22 и около 350 взрывателей РГМ-2.

В апреле в ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить