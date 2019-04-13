В ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона.
В ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Уточняется, что причиной такого поступка стали издевательства командира над рядовым.

«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».

В октябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить