Минобороны Украины начнёт вручать медали «За ранение»

Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ на своей странице в Facebook.

«Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на награде будет нанесена надпись: «За жертву крови в боях за свободу Украины», а также номер, который будет использоваться для определения подлинности медали.

Также на ленте медали будут находиться «веточки», обозначающие тяжесть ранения: белая или серебряная — для лёгких ранений, жёлтая или золотая — для тяжёлых.

В июле 2018 года сообщалось, что при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2018 года, в ВСУ сообщили, что в результате взрыва миномёта «Молот» в одной из воинских частей пострадали трое военнослужащих.