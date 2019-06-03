В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Филипоненко, военные продали ящик патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм миномётам.
«Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм минометам», — рассказал он.
Уточняется, что украинские силовики сделали схрон у линии соприкосновения, откуда по переданным координатам бойцы Народной милиции извлекли боеприпасы.
Ранее в ЛНР сообщали, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более чем 270 артиллерийских снарядов.