В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Филипоненко, военные продали ящик патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм миномётам.

«Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм минометам», — рассказал он.

Уточняется, что украинские силовики сделали схрон у линии соприкосновения, откуда по переданным координатам бойцы Народной милиции извлекли боеприпасы.

Ранее в ЛНР сообщали, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более чем 270 артиллерийских снарядов.