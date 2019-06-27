Полпред России прокомментировал развод сил в районе Станицы Луганской

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Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе в связи с появлением информации о том, что Киев может совершить демарш 28 июня.
Полпред России прокомментировал развод сил в районе Станицы Луганской
  • РИА Новости

«Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией, заявленной представителем Луганска, о завтрашнем демарше киевской стороны», — приводит слова Грызлова РИА Новости.

Он добавил, что все военнослужащие самопровозглашённой Луганской народной республики уже отведены за пределы участка разведения.

Грызлов заявил о необходимости проверить сложившуюся ситуацию. По его словам, стороны конфликта смогут обсудить все вопросы в очном режиме в ходе ближайшей встречи контактной группы в Минске 2 июля.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал разведение сил в Станице Луганской «хорошим шагом Украины».

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