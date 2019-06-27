Полпред России прокомментировал развод сил в районе Станицы Луганской
- РИА Новости
«Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией, заявленной представителем Луганска, о завтрашнем демарше киевской стороны», — приводит слова Грызлова РИА Новости.
Он добавил, что все военнослужащие самопровозглашённой Луганской народной республики уже отведены за пределы участка разведения.
Грызлов заявил о необходимости проверить сложившуюся ситуацию. По его словам, стороны конфликта смогут обсудить все вопросы в очном режиме в ходе ближайшей встречи контактной группы в Минске 2 июля.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал разведение сил в Станице Луганской «хорошим шагом Украины».