В МИД России прокомментировали ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала своё предложение по урегулированию ситуации с украинскими моряками, задержанными после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Россия своё предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить своё отношение к этому предложению, она вольна это сделать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД России направил в том числе Украине ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков. По его словам, нота России только подтвердила её «нежелание» выполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в данном вопросе есть парадокс. Она указала на то, что Киев отказался обсуждать вопрос освобождения моряков и передачи кораблей.