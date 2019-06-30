В Совфеде назвали провокацией появление эсминца ВМС США в Чёрном море

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT появление эсминца ВМС США Carney в акватории Чёрного моря.

«Это чистейшей воды провокация, которая очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность, особенно в акватории Чёрного моря. Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории», — считает Цеков.

Он также подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами — морскими соседями США.

«Американцы же такие провокации осуществляют постоянно. Фактически они совершают действия, направленные против России. Само собой, мы отслеживаем действия этого эсминца. Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет», — сказал сенатор.

Американский миноносец зашёл в Чёрное море в 19:20 29 июня.

Силы Черноморского флота России следят за американским эсминцем. Наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль «Сметливый».