Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

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Бывший президент Грузии и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала «НАШ».
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Как сообщает РИА Новости, разговор на повышенных тонах начался после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми.

В ответ Саакашвили задал вопрос Ляшко, подразумевая и других украинских парламентариев: не хотят ли они предоставить свои особняки в резиденции Конча-Заспа детям, больным ДЦП? 

«Не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — сказал Саакашвили.

В свою очередь, Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли тот вернуться на свою родину — в Грузию.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет?» — сказал Ляшко.

После этого Саакашвили отметил, что построил дорогу в Одессе, «в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко».

Ранее Саакашвили заявил, что является одним из главных болельщиков Украины и намерен бороться за её лидерство в Европе. Также он сообщил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева, «годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул грузинскому политику украинское гражданство. На следующий день Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года после лишения его украинского гражданства бывшим лидером страны Петром Порошенко.

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