Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева. Об этом он написал в Facebook.

РИА Новости

«Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину», — добавил он. 28 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили.