Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева. Об этом он написал в Facebook.
Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину
  • РИА Новости

«Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину», — добавил он.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили.

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