Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Уточняется, что на верхних позициях списка также разместились бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний.

«Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям... Мы идём туда не коалиции создавать, ни в должностях принимать участия. Мы идём туда бороться, подымать Украину и сажать», — сказал политик.

Ранее Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.