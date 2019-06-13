Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах.
Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Об этом сообщают «Украинские новости».

Уточняется, что на верхних позициях списка также разместились бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний.

«Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям... Мы идём туда не коалиции создавать, ни в должностях принимать участия. Мы идём туда бороться, подымать Украину и сажать», — сказал политик.

Ранее Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.

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