Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду
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Об этом сообщают «Украинские новости».
Уточняется, что на верхних позициях списка также разместились бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний.
«Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям... Мы идём туда не коалиции создавать, ни в должностях принимать участия. Мы идём туда бороться, подымать Украину и сажать», — сказал политик.
Ранее Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.