Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он отметил, что его партию «призывают принять участие в выборах в Раду».
«Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки … мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — заявил Саакашвили.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».