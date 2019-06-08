Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.
Партия Саакашвили будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он отметил, что его партию «призывают принять участие в выборах в Раду».

«Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки … мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — заявил Саакашвили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили принять участие в выборах в Верховную раду страны вместе с партией «Удар».

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