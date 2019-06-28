Медведчук заявил, что ЛНР и ДНР сами выбрали людей для освобождения
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Почему именно эти люди? Потому что есть ряд обращений, и обращений очень многих людей, их родственников, по вопросам возвращения или обмена, которым занимается центр при общественном движении «Украинский выбор», опять таки, с 2014 года. И среди этих людей есть в том числе и эти люди, как и многие другие. Но определялись эти лица именно той стороной», — рассказал он.
Вместе с этим Медведчук подчеркнул, что в данном случае произошёл не обмен пленными, а именно освобождение.
«Это не обмен — это освобождение, и тут людей подбирали с той стороны», — заключил он.
28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их Медведчуку в аэропорту Минска.
В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР освободить пленных украинских граждан.