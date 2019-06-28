Медведчук заявил, что ЛНР и ДНР сами выбрали людей для освобождения

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики сами решили, кого будут отпускать.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Почему именно эти люди? Потому что есть ряд обращений, и обращений очень многих людей, их родственников, по вопросам возвращения или обмена, которым занимается центр при общественном движении «Украинский выбор», опять таки, с 2014 года. И среди этих людей есть в том числе и эти люди, как и многие другие. Но определялись эти лица именно той стороной», — рассказал он.

Вместе с этим Медведчук подчеркнул, что в данном случае произошёл не обмен пленными, а именно освобождение.

«Это не обмен — это освобождение, и тут людей подбирали с той стороны», — заключил он.

28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их Медведчуку в аэропорту Минска.

В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР освободить пленных украинских граждан.