Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что освобождение четырёх украинских заключённых в Донбассе стало сигналом для властей страны.

«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал он.

По его словам, необходимо готовить и проводить обмен всех установленных на всех установленных.

«Я думаю, что это задача и долг киевской власти этим заняться», — отметил Медведчук.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.