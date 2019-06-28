Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву
- Reuters
«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал он.
По его словам, необходимо готовить и проводить обмен всех установленных на всех установленных.
«Я думаю, что это задача и долг киевской власти этим заняться», — отметил Медведчук.
Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.