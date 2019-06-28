Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву

Короткая ссылка
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что освобождение четырёх украинских заключённых в Донбассе стало сигналом для властей страны.
Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву
  • Reuters

«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал он.

По его словам, необходимо готовить и проводить обмен всех установленных на всех установленных.

«Я думаю, что это задача и долг киевской власти этим заняться», — отметил Медведчук.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить