Зеленский вручил орден скончавшемуся депутату Рады Тымчуку

Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертно орден «За мужество» ІІІ степени депутату Верховной рады Дмитрию Тымчуку.

Соответствующий указ №470/2019 был опубликован на сайте президента.

Отмечается, что награда была вручена по случаю Дня Конституции Украины «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».

19 июня депутат Антон Геращенко сообщил, что Тымчук получил смертельное ранение. Позднее Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука.