Зеленский вручил орден скончавшемуся депутату Рады Тымчуку

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертно орден «За мужество» ІІІ степени депутату Верховной рады Дмитрию Тымчуку.
Зеленский вручил орден скончавшемуся депутату Рады Тымчуку
  • РИА Новости

Соответствующий указ №470/2019 был опубликован на сайте президента.

Отмечается, что награда была вручена по случаю Дня Конституции Украины «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».

19 июня депутат Антон Геращенко сообщил, что Тымчук получил смертельное ранение. Позднее Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука.

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