Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука
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Как отметили в администрации, Тымчук был «патриотом, народным депутатом, офицером, военным журналистом».
«А с начала российской агрессии в Крыму — соучредитель «Информационного сопротивления» надёжно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее депутат Антон Геращенко сообщил, что Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета, о чём рассказала супруга погибшего.
После инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как отметили в МВД Украины, рассматриваются три версии произошедшего, в числе которых неосторожное обращение с оружием.