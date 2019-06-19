Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука

В администрации президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали смерть депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Как отметили в администрации, Тымчук был «патриотом, народным депутатом, офицером, военным журналистом».

«А с начала российской агрессии в Крыму — соучредитель «Информационного сопротивления» надёжно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее депутат Антон Геращенко сообщил, что Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета, о чём рассказала супруга погибшего.

После инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как отметили в МВД Украины, рассматриваются три версии произошедшего, в числе которых неосторожное обращение с оружием.