На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
- РИА Новости
Как отметил председатель полиции Сергей Князев, по данному делу есть «ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием».
«Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают», — приводит его слова пресс-служба полиции.
Он добавил, что рассматриваются и версии криминального характера.
Ранее депутат Антон Геращенко сообщил, что Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета, о чём сообщила супруга мужчины.