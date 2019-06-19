На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

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Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
  • РИА Новости

Как отметил председатель полиции Сергей Князев, по данному делу есть «ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием».

«Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают», — приводит его слова пресс-служба полиции.

Он добавил, что рассматриваются и версии криминального характера.

Ранее депутат Антон Геращенко сообщил, что Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета, о чём сообщила супруга мужчины.

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