На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Как отметил председатель полиции Сергей Князев, по данному делу есть «ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием».

«Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают», — приводит его слова пресс-служба полиции.

Он добавил, что рассматриваются и версии криминального характера.

Ранее депутат Антон Геращенко сообщил, что Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета, о чём сообщила супруга мужчины.