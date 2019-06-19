Депутат Рады Тымчук получил смертельное ранение при чистке пистолета

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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.
Депутат Рады Тымчук получил смертельное ранение при чистке пистолета
  • РИА Новости

По его словам, жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что её муж получил ранение.

«К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался», — сказал Геращенко в эфире «112 Украина».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выясняются.

Как отмечает телеканал, Тымчук руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».

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