Депутат Рады Тымчук получил смертельное ранение при чистке пистолета
- РИА Новости
По его словам, жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что её муж получил ранение.
«К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался», — сказал Геращенко в эфире «112 Украина».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выясняются.
Как отмечает телеканал, Тымчук руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».