Депутат Рады Тымчук получил смертельное ранение при чистке пистолета

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко.

По его словам, жена Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что её муж получил ранение.

«К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался», — сказал Геращенко в эфире «112 Украина».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выясняются.

Как отмечает телеканал, Тымчук руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».