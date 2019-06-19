В МВД Украины рассказали о трёх версиях гибели депутата Рады Тымчука
Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
- РИА Новости
Об этом он рассказал «Громадське».
«Это одно из трёх: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — сказал он.
Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти Тымчука.
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