В МВД Украины рассказали о трёх версиях гибели депутата Рады Тымчука

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Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
В МВД Украины рассказали о трёх версиях гибели депутата Рады Тымчука
  • РИА Новости

Об этом он рассказал «Громадське».

«Это одно из трёх: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — сказал он.

Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти Тымчука.

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