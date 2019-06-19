В МВД Украины рассказали о трёх версиях гибели депутата Рады Тымчука

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Об этом он рассказал «Громадське».

«Это одно из трёх: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — сказал он.

Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти Тымчука.