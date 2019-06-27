Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

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Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
  • РИА Новости

«Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер — введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как подчеркнули в абхазской Службе госбезопасности, протесты в Грузии носят провокационный характер и затрагивают вопрос государственности Абхазии.

Кроме того, беспорядки происходят на приграничной с республикой территории.

Ранее в абхазском МИД осудили депутата партии «Европейская Грузия» Акакия Бобохидзе, который оскорбительно высказался об Абхазии в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

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