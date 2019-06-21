В Госдуме прокомментировали ситуацию с протестами в Грузии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с протестами в Тбилиси.

«Я считаю, что эти протесты являются отголоском внутриполитической борьбы в Грузии. Визит российской делегации использовали как повод для нагнетания напряжённости и мобилизации протестной активности. Как известно, сессия Межпарламентской ассамблеи православия проводилась в Тбилиси именно по приглашению парламента Грузии, и при этом они брали на себя обязательства обеспечить необходимые организационные вопросы, а самое главное — безопасность всех участников», — заявил депутат.

По его словам, происходящее в Тбилиси — большой имиджевый удар по Грузии, поскольку они не смогли выполнить свои обязательства.

«Насколько я понимаю, исходя из тех сообщений, которые приходили вчера, возмущались в основном представители именно оппозиционных фракций в грузинском парламенте, которые сейчас не имеют большинства. И они просто решили использовать эту больную тему конфликта в Абхазии и Южной Осетии для того, чтобы раскачать антироссийские настроения и на этой волне на следующих выборах получить большинство в парламенте», — заключил Морозов.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

На своей странице в социальных сетях она написала, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.