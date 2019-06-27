Глава МВД Грузии допустил запрет на применение резиновых пуль полицией

Глава МВД Грузии Георгий Гахария допустил введение запрета на использование полицией резиновых пуль при разгоне протестов после того, как десять полицейских были отстранены от работы за превышение полномочий во время беспорядков в Тбилиси.

«В снаряжении были только те пули, легитимность которых не стоит под вопросом, однако формы их использования, может быть, не были соблюдены. Что же касается вопроса изъятия пуль, то это возможно... Мы однозначно готовы к тому, чтобы запретить пули определённого вида, однако... это нужно изучить профессионально», — цитирует Гахарию ТАСС.

В частности, он пообещал привлечь для изучения данного вопроса иностранных коллег.

При этом, по его словам, необходимо установить регламент использования резиновых пуль в целях повышения контроля их применения.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об ответственности экс-президента страны Михаила Саакашвили за беспорядки в ходе протестов в Тбилиси.

20 июня в столице Грузии прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.