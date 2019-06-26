Пушков оценил слова Климкина о том, что СЕ «потерял доверие» Киева
«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того — пришёл в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил», — написал он.
Ранее Климкин заявил, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ.
По словам дипломата, СЕ «потерял доверие» Киева.