Тимошенко заявила о конце нормандского формата

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «фактическом конце нормандского формата» в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Заявление Тимошенко было опубликовано на сайте её фракции.

«Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран нормандского формата — Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца нормандского формата», — указала она.

По её мнению, данные страны больше «не могут быть гарантами… безопасности», так как поддержали возвращение России в ПАСЕ.

Вместе с этим Тимошенко добавила, что считает решение ПАСЕ «провалом внешней дипломатии Украины».

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вызвало довольно острую реакцию с украинской стороны. Резолюцию организации уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман, МИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.