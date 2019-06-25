Тимошенко заявила о конце нормандского формата

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «фактическом конце нормандского формата» в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Тимошенко заявила о конце нормандского формата
  • РИА Новости

Заявление Тимошенко было опубликовано на сайте её фракции.

«Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран нормандского формата — Франция и Германия… Это яркое свидетельство фактического конца нормандского формата», — указала она.

По её мнению, данные страны больше «не могут быть гарантами… безопасности», так как поддержали возвращение России в ПАСЕ.

Вместе с этим Тимошенко добавила, что считает решение ПАСЕ «провалом внешней дипломатии Украины».

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вызвало довольно острую реакцию с украинской стороны. Резолюцию организации уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир ГройсманМИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

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