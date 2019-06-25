В Казахстане в городе Арысь прекратились взрывы боеприпасов
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«Взрывы на территории войсковой части в настоящее время не регистрируются», — цитирует РИА Новости Ильина.
При этом он отметил, что «угроза повторных взрывов пока ещё сохраняется».
«Но того объёма взрывов, который был у нас первоначально, я думаю, что у нас не будет», — добавил замглавы МВД Казахстана.
24 июня на складах боеприпасов в Казахстане произошли взрывы. По последним данным, жертвами инцидента стали два человека, десятки пострадали.