В Казахстане в городе Арысь прекратились взрывы боеприпасов

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Заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин сообщил, что взрывы в городе Арысь в Казахстане, где произошло ЧП на военном складе, не регистрируются.
В Казахстане в городе Арысь прекратились взрывы боеприпасов
  • © Стоп-кадр видео очевидца

«Взрывы на территории войсковой части в настоящее время не регистрируются», — цитирует РИА Новости Ильина.

При этом он отметил, что «угроза повторных взрывов пока ещё сохраняется».

«Но того объёма взрывов, который был у нас первоначально, я думаю, что у нас не будет», — добавил замглавы МВД Казахстана.

24 июня на складах боеприпасов в Казахстане произошли взрывы. По последним данным, жертвами инцидента стали два человекадесятки пострадали

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