В Казахстане завершили эвакуацию людей из города Арысь из-за ЧП на складе

Заместитель главы МВД Казахстана Юрий Ильин заявил, что спасатели эвакуировали всех жителей города Арысь, остававшихся в укрытиях после ЧП на военном складе.

«Люди, которые оставались в укрытии, были эвакуированы, на данное время нет сообщений о том, что кто-то остался: ни военных, ни гражданских», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент военнослужащие находятся на безопасном расстоянии, где вместе с подразделениями МВД занимаются охраной периметра с целью сохранности имущества.

Он уточнил, что каждое транспортное средство, в том числе специализированное, которое заезжает или выезжает, проходит досмотр.

По данным МВД, из зоны ЧС вывезено более 2,8 тыс. человек, 39 тыс. человек выехали самостоятельно.

24 июня на складах боеприпасов в Казахстане произошли взрывы. По последним данным, жертвами инцидента стали два человека, ещё 72 пострадали.