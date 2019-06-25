Число погибших в результате ЧП в Арыси возросло до двух

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил о втором погибшем в результате серии взрывов боеприпасов на военном складе в городе Арысь.

«К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвой ЧП на военном складе на юге Казахстана стал один человек.