Власти сообщили о первом погибшем в результате ЧП в Казахстане

В результате взрывов на военном складе на юге Казахстана погиб как минимум один человек.

Об этом на экстренном брифинге сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Есть пострадавшие. 31 человек в больнице. Двое в тяжёлом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину», — приводит Tengrinews.kz его слова.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей.