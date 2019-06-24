Из-за ЧП в Казахстане отменили поезд из Бишкека в Москву

Киргизия отменила железнодорожный рейс из Бишкека в Москву из-за взрывов снарядов в военной части в казахстанском городе Арысь.

«В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек — Москва Кыргызской железной дороги», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы казахстанской железной дороги.

Речь идёт о поезде, который планировалось отправить из столицы Киргизии в Москву 25 июня.

Отмечается, что железнодорожное сообщение между киргизской и российской столицами прекращено временно и будет возобновлено после ликвидации последствий ЧП в городе Арысь.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей.

Число пострадавших достигло 46 человек.