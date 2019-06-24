Из-за ЧП в Казахстане отменили поезд из Бишкека в Москву

Короткая ссылка
Киргизия отменила железнодорожный рейс из Бишкека в Москву из-за взрывов снарядов в военной части в казахстанском городе Арысь.
Из-за ЧП в Казахстане отменили поезд из Бишкека в Москву
  • © Стоп-кадр видео очевидца

«В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек — Москва Кыргызской железной дороги», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы казахстанской железной дороги.

Речь идёт о поезде, который планировалось отправить из столицы Киргизии в Москву 25 июня. 

Отмечается, что железнодорожное сообщение между киргизской и российской столицами прекращено временно и будет возобновлено после ликвидации последствий ЧП в городе Арысь.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей. 

Число пострадавших достигло 46 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить