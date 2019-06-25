На Украине отказались наказывать виновных в плагиате в речи Зеленского

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Администрация президента (АП) Украины заявила, что ответственные за плагиат в речи украинского лидера Владимира Зеленского не понесут наказание за произошедшее
На Украине отказались наказывать виновных в плагиате в речи Зеленского
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление администрации президента.

«Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом», — указали в АП.

Вместе с этим представители Зеленского отметили, что текст речи украинского лидера отвечал принципам внешней политики страны и подчёркивал приверженность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Ранее пресс-секретарь экс-главы Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи бывшего украинского президента.

Позднее в администрации Зеленского заявили, что виновными в произошедшем являются сотрудники МИД Украины.

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