Токаев поручил ликвидировать очаг взрывов на юге Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter сообщил, что отдал распоряжение локализовать и устранить очаг взрывов боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге страны.

«По итогам поездки дал поручение министрам обороны и внутренних дел локализовать и устранить очаг оружейных взрывов в Арыси в кратчайшее время», — написал он.

По словам Токаева, все виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. 

В результате инцидента один человек погиб, 72 пострадали. По факту ЧП в республике возбуждено уголовное дело.

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