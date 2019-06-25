Токаев поручил ликвидировать очаг взрывов на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter сообщил, что отдал распоряжение локализовать и устранить очаг взрывов боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге страны.

«По итогам поездки дал поручение министрам обороны и внутренних дел локализовать и устранить очаг оружейных взрывов в Арыси в кратчайшее время», — написал он.

По словам Токаева, все виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.

В результате инцидента один человек погиб, 72 пострадали. По факту ЧП в республике возбуждено уголовное дело.