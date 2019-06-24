В Госдуме оценили заявление о надёжности транзита через Украину
- РИА Новости
«Понимаю желание экс-премьера Гройсмана защищать интересы государства, но насчёт надёжного транзита он очень сильно погорячился. За последние 10 лет у нас были постоянные недоразумения с Украиной по поводу транзита российского газа, причём это было в те времена, когда нас ещё не называли «страной-агрессором», — пояснил Бальбек.
Ранее Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной.
«Укртрансгаз» ранее также заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.