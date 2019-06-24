В Госдуме оценили заявление о надёжности транзита через Украину

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».
В Госдуме оценили заявление о надёжности транзита через Украину
  • РИА Новости

«Понимаю желание экс-премьера Гройсмана защищать интересы государства, но насчёт надёжного транзита он очень сильно погорячился. За последние 10 лет у нас были постоянные недоразумения с Украиной по поводу транзита российского газа, причём это было в те времена, когда нас ещё не называли «страной-агрессором», — пояснил Бальбек.

Ранее Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной.

«Укртрансгаз» ранее также заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.

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