Климкин рассказал о «материалах» Трампа для встречи с Путиным
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому «5 каналу».
По его словам, украинская сторона поговорила с представителями Белого дома и Госдепом «относительно того, каким образом украинский «трек» должен быть освещён».
«Конечно, Трамп сам будет принимать решение, но в его материалах, я уверен, всё будет правильно написано. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (украинских моряков) там тоже 100% будет присутствовать», — заявил Климкин.
Ранее Трамп заявил, что может обсудить на встрече с Путиным в Осаке тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года.
В МИД России заявили, что в опубликованном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США в 2016 году.