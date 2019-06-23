Москалькова призвала грузинского омбудсмена обеспечить защиту прав россиян в Грузии

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджария обеспечить защиту прав россиян в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Москалькова призвала грузинского омбудсмена обеспечить защиту прав россиян в Грузии
  • РИА Новости

«События в Тбилиси вызывают чрезвычайную озабоченность... Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии», — цитирует ТАСС Москалькову.

Она заявила, что происходящие в Грузии события «недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закреплённые во Всемирной декларации прав человека».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. 

В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.

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