Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день. Такое мнение выразил певец Валерий Меладзе.

«Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!» — написал он в Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.